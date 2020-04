Cum e să ai COVID-19. Impresionanta mărturie a unei românce din Spania care A ÎNVINS boala (VIDEO)

Irina Gabor, o româncă ce este asistentă medicală în Spania se află în cea de a 12 zi a bolii care a atins până la acest moment aproape 880.000 de oameni de pe tot globul. Într-un interviu acordat online jurnalistei Irina Păcurariu, românca povesteşte pas cu pas cum se manifestă COVID-19 şi se arată optimistă privind recuperarea sa totală.

A acceptat să îşi spună povestea ca să-și încurajeze toți colegii medici, asistenți, infirmieri ce luptă în linia I, să accepte că e posibil să treacă prin aceleași experiențe și că le vor supraviețui.

Irina Gabor a avut primele simptome vinerea trecută, pe 20 martie şi a considerat că are gripă. Primele simptome au fost o uşoară febră şi dureri musculare în tot corpul. Marţi (24 martie) însă, a fost anunţaţă că unul din medicii cu care lucra în mod curent a fost diagnosticat cu COVID-19.

Am zis, gata îl am. M-am autoizolat, n-am mai stat cu soţul, Am activat protocolul, am anunţat un medic şi am intrat în sistem să mă ţină în evidenţă, povesteşte Irina Gabor.

Febra (nu foarte mare, maxim 38 grade) a încetat după 4-5 zile şi i-a dispărut complet simţul mirosului şi gustului. Au început apoi stări de ameţeală şi vomă. Tusea o avea de vreo zece zile, cu mult înainte de primele simptome. Oboseala extremă şi durerile musculare au persistat în întreaga perioadă a bolii. Toate însoţite de somnolenţă.

Au fost zile când am dormit 20 de ore din 24. Nu eram în stare să răspund nici la un mesaj pe telefon, îşi aminteşte Irina Gabor.

În întreaga perioadă dificultăţile respiratorii au persistat. Deşi în ziua a şaptea s-a simţit bine şi a crezut că a scăpat de boală, în următoarele două zile simptomele au revenit acut şi i-a fost mult mai rău.

Deoarece a considerat că nu e suficient de grav să se ducă la spital, s-a tratat cu ce avea acasă – paracetamol, vitamina C şi un antibiotic, încercând să evite pneumonia.

Foarte important, cei care bănuiesc că au COVID trebuie să se analizeze foarte bine la nivel respirator. În cazul în care persistă dificultatea de repiraţie, să meargă la Urgenţe - sfătuieşte asistenta medicală.

În finalul mărturiei ei, Irina Gabor se arată optimistă: Trece şi asta, cum trec toate. Majoritatea oamenilor pot să îi facă faţă!

Urmăriţi mai jos interviul integral realizat de Irina Păcurariu pentru Reţeaua de Idoli.

