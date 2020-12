Cozi imense la gondola din Sinaia, pentru urcarea la cota 2000. Nu se respectă regulile de distanțare socială / Primarul stațiunii anunțase că „nu va mai fi înghesuială” (FOTO)

Cu un weekend înaintea sărbătorilor de iarnă, românii au luat cu asalt pârtiile de schi. Cozi imense s-au format la gondola din Sinaia, pentru urcarea la cota 2000, dar și în parcări sau la casierii.

Imagini uluitoare, postate pe pagina Gondola Sinaia, surprind sute de turiști așteptând la coadă pentru a urca la cota 2000, fără a respecta regulile de distanțare socială. Aceeași situație se înregistrează și pe platou, unde se formează coada pentru a coborâ cu telegondola.

Vlad Oprea, primarul Sinaiei, a explicat marți, în direct pe B1 TV, că s-au luat o serie de măsuri de protecție sanitară pentru turiștii care vor veni la schi, motiv pentru care „la gondolă se va intra sub jumătate din capacitate, iar la telescaun se creează culoare astfel încât să se păstreze distanța”

