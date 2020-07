Cozi interminabile pe Aeroportul Otopeni. Numărul inspectorilor DSP, care se ocupă de trierea pasagerilor, ar fi prea mic (VIDEO)

Haos pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Capitală. Zeci de români stau la cozi interminabile pentru a pleca în vacanță. Ca să nu se îmbulzească în interiorul clădirii, aceștia sunt ținuți la cozi afară. Reprezentanții aeroportului susțin că de vină ar fi numărul prea mic al inspectorilor Direcției de Sănătate Publică, care se ocupă de trierea pasagerilor, potrivit B1 TV.

