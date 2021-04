Cozi kilometrice de camioane la granița cu Ungaria, după restrictiile impuse de Paște. Traficul pentru autoturisme și mijloace de transport se desfășoare în condiții normale (VIDEO)

Cozi uriase de camioane la această oră la granita cu Ungaria. Din primele informaţii, blocajul a fost provocat de restrictiile impuse de autoritatile ungare. Coloanele de camioane s-au format pe mai multi kilometri, inainte de principalele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria, iar la Nadlac 2 si Vărşand se asteaptă cel putin sase ore pentru tranzitare.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Laura Bondar, a oferit ultimele detalii despre situația de la graniță.

"Au fost ridicate restricțiile pentru autovehiculele de mare tonaj impuse de autoritățile ungare, cu ocazia Sărbătorilor Pascale catolice, fapt pentru care la această oră, se înregistrează timp de așteptare ridicat la ieșirea din țară. S-a luat legătura încă de ieri cu autoritățile din Ungaria pentru dispunerea unor masuri comune și pentru fluidizarea traficului, care sa vizeze în special suplimentarea personalului de către parte ungară, precum și deschiderea unor artere suplimentare.

A fost mărit numărul arterelor de control pentru automarfare la ieșire din tară, atât la Nădlac 2 se lucrează pe 8 artere, la Vărșand pe 3, la PTF Borșa, avem 3 artere deschise și Borș 2, pe 4 artere. De la ridicarea restricțiilor impuse de autoritățile maghiare, colegii mei au efectuat controlul la aproximativ 4000 de automarfare doar la ieșire din țară", declarat Laura Bondar.

În ceea ce privește traficul de călători și autoturisme, purtătoare de cuvânt a declarat că se circulă în condiții normale.

"În acest moment, traficul pentru autoturisme și mijloace de transport persoane se desfășoare în condiții normale, fără a fi înregistrat timp de așteptare", a completat purtătorul de cuvânt.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.SURPRIZĂ! Și-a vaccinat Olivia Steer copiii? NU E O GLUMĂ!