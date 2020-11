Cozi kilometrice la moaștele Sfântului Nectarie. „Cu toate că vor să ne ia credința, noi mergem înainte!” (VIDEO)

A fost a doua zi de pelerinaj în Capitală. Mii de oameni au venit și duminică să se roage la moaștele Sfântului Nectarie, informează B1 TV. Cozile de credincioși s-au întins pe mai bine de un kilometru. Oamenii spun că nu se tem de coronavirus, dar respectă măsurile de protecție impuse de autorități.

Pelerinajul de la mănăstire Radu-Vodă a început încă de sâmbătă, cu două zile înainte de hram. Racla cu moaştele Sfântului Ierarh Nectarie a fost scoasă din biserică şi așezată în baldachinul din curtea lăcașuui de cult, pentru ca enoriaşii să se poată închina şi ruga.

Şi chiar dacă, la nivel naţional, numărul cazurilor de noi îmbolnăviri cu coronavirus continuă să crească, enoriașii care au venit să se roage spun că nu se tem de boală. Cozile care s-au format s-au intins pe mai bine de un kilometru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.