București: Cozi uriașe la al doilea maraton de vaccinare împotriva COVID-19. Imunizarea se poate face și în doză unică, cu serul de la Johnson & Johnson (VIDEO)

Bucureștenii se înghesuie și la al doilea maraton de vaccinare împotriva COVID-19. Vineri s-au redeschis circuitelor de imunizare de la Biblioteca Națională și la Sala Palatului.

O mare parte dintre cei care s-au vaccinat aici la începutul lunii mai, au venit să-și facă rapelul, dar sunt și mulți oameni care au venit pentru prima doză.

Cele mai multe fluxuri de vaccinare sunt cu Pfizer, dar au fost amenajate și puncte de vaccinare cu Johnson & Johnson, care se administrează într-o singură doză.

Oamenii preferă centrele maraton pentru că se pot imuniza împotriva COVID-19 fără progamare, doar cu buletinul. Sute de persoane s-au așezat la coadă încă înainte de ora 16.00, când a început vaccinarea.

Cea de-a doua ediție a maratonului vaccinării se va încheia luni, 31 mai, la ora 08:00.

