Craciunul este unul din acele momente care ne unesc, in care simtim la fel si ne bucuram la fel, oriunde ne-am afla! De altfel, nu exista bariere si granite, mai ales in fata prieteniei, a iubirii pentru copii si a… Craciunului! Iată cum poți spune ”Crăciun fericit” în 55 de limbi, scrie sfatulparintilor.ro.

Africa de Sud: Geseënde Kersfees

Albania:Gezur Krislinjden

Araba: Milad Majid

Argentina: Feliz Navidad

Armenia: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand

Brazilia: Feliz Natal

Bulgaria: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo

Catalana: Bon Nadal i un Bon Any Nou!

Chile: Feliz Navidad

China: (Cantonesa) Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun

Columbia: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Corsica: Pace e salute

Croatia: Sretan Bozic

Cehia: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok

Coreea: Sung Tan Chuk Ha

Danemarca: Glædelig Jul

Engleza: Merry Christmas

Eschimosi: (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!

Esperanto: Gajan Kristnaskon

Estonia: Ruumsaid juulup|hi

Etiopia: (Amharic) Melkin Yelidet Beaal

Franta: Joyeux Noel

Germania: Froehliche Weihnachten

Grecia: Kala Christouyenna!

Groenlanda: Juullimi Pilluaritsi!

Haiti: Jwaye Nowel or to Jesus Edo Bri’cho o Rish D’Shato Brichto

Hawaii: Mele Kalikimaka

Ungaria: Kellemes Karacsonyi unnepeket

Islanda: Gledileg Jol

Indonezia: Selamat Hari Natal

Irak: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah

Irlanda: Nollaig Shona Dhuit, or Nodlaig mhaith chugnat

Italia: Buone Feste Natalizie

Iugoslavia: Cestitamo Bozic

Japoneza: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto

Latina: Natale hilare et Annum Faustum!

Letona: Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu!

Lituaniana: Linksmu Kaledu

Malteza: IL-Milied It-tajjeb

Norvegiana: God Jul, or Gledelig Jul

Papua New Guinee: Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu

Peruana: Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo

Filipineza: Maligayan Pasko!

Portugheza:Feliz Natal

Romana: Craciun Fericit

Rusa: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom

Sarba: Hristos se rodi

Scotiana: Nollaig chridheil huibh

Slovaca: Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok

Slovena: Vesele Bozicne Praznike Srecno Novo Leto or Vesel Bozic in srecno Novo leto

Spaniola: Feliz Navidad

Suedeza: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År

Turca:Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Ukrainiana: Srozhdestvom Kristovym or Z RIZDVOM HRYSTOVYM

Vietnameza: Chuc Mung Giang Sinh