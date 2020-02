139 de persoane au ajuns din Italia, pe Aeroportul din Craiova. Au fost așteptate de jandarmi, medici și polițiști (VIDEO)

A fost haos, duminică noapte, pe aeroportul din Craiova. 139 de pasageri care au ajuns din Italia au fost aşteptaţi de jandarmi, medici şi zeci de poliţişti, informează B1 TV. Toate persoanele, inclusiv membrii echipajului, au trecut prin filtre de control. Când au coborât din aeronavă, pasagerii au completat un chestionar şi apoi au fost examinaţi de medici. În cazul în care vreunul manifesta simptomele coronavirusului intra în carantină 14 zile într-un cămin al unui liceu din Bechet. Măsura i-a revoltat pe localnici care au protestat în stradă.

