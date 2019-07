Bătaie ca-n filme în cel mai mare club din Craiova. De la ce a pornit scandalul (VIDEO)

Bătaie ca-n filme, sâmbătă noapte, în cel mai mare club din Craiova. Mai mulți bărbaţi au atacat bodyguarzii, pentru că nu i-au lăsat să intre. Indivizii au început să arunce cu scaune după agenţii de pază, dar şi după clienţii clubului. Imediat, proprietarul localului a activat butonul de panică, însă spiritele s-au calmat până la sosirea poliţiştilor. Postul B1 TV a primit în exclusivitate imaginile şocante.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.