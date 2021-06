Imagini halucinante într-o parcare din Craiova! O mașină a fost pur și simplu înghițită din senin, după ce asfaltul de sub ea a cedat. A fost nevoia de intervenția unui echipaj pentru a scoate mașina din groapă

Imaginile nu mai au nevoie de comentarii. O mașina parcată pe Bulevardul Dacia din Craiova a fost înghițită de asfalt. Incidentul a fost semnalat de oamenii care locuiesc în zonă și care au văzut cum asfaltul a cedat, iar mașina a căzut în groapă, transmite B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.