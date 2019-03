Imagini şocante într-o sală de operaţie din Craiova: Pacientul grav bolnav aşteaptă să fie operat, medicii se ceartă între ei, iar asistenţii filmează (VIDEO)

Scandal de proporții la Secția de Urologie, de la Spitalul din Craiova. Un medic concediat anul trecut pentru dese abateri disciplinare a intrat în sala de operaţie îmbrăcat în hainele obișnuite. Gestul lui i-a revoltat pe ceilalţi doctori atât de tare, încât a început o ceartă în toată regula între ei, chiar în timp ce un pacient se afla pe masa de operaţie, informează B1 TV.

