Craiova: O fată s-a aruncat de la etajul 3. Cum au reușit vecinii să o salveze (VIDEO)

Scene șocante la Craiova! O tânără s-a aruncat de la etajul 3 al blocului în care locuia, iar momentul dramatic a fost surprins de un vecin, cu telefonul mobil. Mama fetei a încercat în ultimul moment să o oprească, ținând-o de mâini, însă nu a reușit. Salvarea a venit in ultima clipa, tot de la vecini. Aceștia au întins un cearșaf și au prins-o pe tânără. Echipajele de urgență au ajuns cu întârziere la fața locului, pentru că primiseră adresa greșită, informează B1 TV.

Tânăra de 24 de ani a încercat să se sinucidă și a căzut în gol de la înălțime.

