Craiova: Un bărbat a făcut accident cu mașina pe care a furat-o. S-a înfipt cu autoturismul în zidul unei case (VIDEO)

Păţanie ca-n filme în Dolj. Un bărbat a furat o maşină, însă la cateva minute a accidentat-o grav. Martorii susțin că hoțul băuse bine înainte să se urce la volan și că circula cu viteză. La un moment dat, a pierdut controlul volanului şi a aterizat cu mașina într-o casă. Acum, individul s-a ales cu dosar penal pentru mai multe infracțiuni, informează B1 TV.

30 de minute. Doar atât a funcționat planul unui bărbat care a furat o mașină. Și aventura lui s-a încheiat urât.

De teamă să nu fie prins, acesta circula cu viteză mare prin Craiova. La un moment dat, maşina a ieșit de pe carosabil și a intrat cu viteză în peretele unei case.

