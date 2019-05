Creativitate, VR, culisele unor campanii spectaculoase și tehnici wow de marketing si PR, la cel mai mare festival dedicat transformării digitale organizat vreodată în România

Creativitate dusă la extrem, experimente curajoase de comunicare, tehnologii spectaculoase – toate se vor întâlni pe scenele iCEE.fest: UPGRADE 100 în acest an.

Oamenii de creație, strategie, PR, marketing si comunicare beneficiază de un bilet de intrare special anul acesta, în noul format iCEE.fest: UPGRADE 100, bilet cu care pot accesa tone de conținut valoros, prezentat de speakeri si traineri de top.

Mulți dintre invitații din acest an (peste 140, în total) vorbesc la Bucuresti, în premieră, despre ce urmează să arate, o săptămână mai târziu, la celebrul festival „Cannes Lions” (unde un bilet costă între 3 si 8.500 de euro).

Organizatorii UPGRADE 100 au grupat speakerii dedicați specialiștilor în strategii de comunicare complexe în trei categorii majore – puteti vedea vorbitorii, pe fiecare categorie, mai jos:

-- ADVERTISING & MARCOM - unde se regăsesc experți în psihologia consumatorului, tehnici de targetare precise, workshopuri susținute de Google, Facebook, LinkedIn, Hubspot si experți globali.

-- CREATIVITY & EXPERIENTIAL - unde sunt grupate companii care forțează limitele tehnologiei si creativității cu proiecte din zona experențială sau realitate virtuală, augmentată, mixtă.

-- VIDEOGAMING - o linie de conținut nouă, realizată în parteneriat cu RGDA (Romanian Game Developers Association) care va explora oportunitățile care se ascund, pentru branduri, în jocurile video.

Pe site-ul festivalului puteti găsi mai multe detalii, studii de caz spectaculoase și un preview a ce va fi pe scena festivalului care va avea loc în Bucuresti, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, în 13 si 14 iunie.

Detalii despre speakerii din marcom si advertising sunt aici, despre cine va prezenta în zona VR/AR/Experiential aici si, despre jocuri video si oportunitățile deschise de această lume, aveți mai multe informații si detalii, aici.

Agenda festivalului de anul acesta cuprinde nu mai puțin de 11 linii distincte de conținut, la care se adaugă speakeri-vedetă (precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

- SPEAKERII, grupați pe domenii de interes, sunt listați aici.

- AGENDA festivalului este publicată aici.

- BILETELE care au mai rămas disponibile sunt aici.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv, și este realizat cu sprijinul Orange, Nissan, George / BCR, Coca-Cola, GLO, mPlatform, MedLife, Verizon Media, SalesForce, MedLife și a altor susținători.