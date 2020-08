Credincioșii ajunși la Mănăstirea Curtea de Argeș s-au împins cu jandarmii ca să intre la slujbă / 2.500 de enoriași, la pelerinajul de la Mănăstirea Nicula (VIDEO)

Pelerinajul de la Mănăstirea Nicula din Cluj se desfăşoară anul acesta cu multe restricţii, informează B1 TV. Câteva mii de credincioşi au luat cu asalt pajiştea din apropierea lăcaşului de cult, în aşteptarea prăznuirii Adormirii Maicii Domnului. La Mănăstirea Curtea de Argeș, credincioșii s-au împins cu jandarmii, ca să intre la slujbă.

Credincioșii și-au instalat în cursul zilei corturile pe pajiștea din fața Mănăstirii. Hramul de anul acesta se va sărbători în condiții speciale: toată lumea poartă mască şi trebuie să păstreze dinstanţa socială.

Tocmai pentru ca toată lumea să fie în siguranţă, dealul mănăstirii a fost împărțit în două. În partea de jos, oamenii și-au așezat păturile. Au fost puse garduri despărțitoare, iar corturile au voie să fie amplasate doar în partea de sus, între copaci.

„Este o organizare bună, lumea e civilizată și este o interiorizare remarcabilă pe care o constat. E un moment de bucurie”, a spus unul dintre credincioșii prezenți.

300 de polițiști și jandarmi vor fi prezenți la mănăstire pe toată perioada procesiuniii. Comitetul pentru Situații de Urgență din Cluj a decis că pelerinajul se va încheia fără masa tradițională cu sarmale, care era oferită, de obicei, la finalul slujbei.

