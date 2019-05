Papa Francisc va prezida, vineri, de la ora 18.10, Sfânta liturghie în Catedrala Catolică Sfântul Iosif din București.

Oamenii s-au strâns în fața lăcașului încă de la orele amiezii, transmite corespondentul B1.ro, Andrei Ștefan. În așteptarea Suveranului Pontif, Biserica a organizat un concert cu muzică religioasă.

“Este emoționant, este onorant. Sunt sentimente frumoase, de întărire a credinței. Este un exemplu pentru mine. Are aceeși carismă ca și Preasfințitul Papa Ioan Paul al II-lea”, a spus o enoriașă.

“De abia am așteptat să vină. Îl primesc cu mare bucurie. Simt o liniște liniște în suflet”, a spus o altă credincioasă.

Tineri din București s-au oferit să ajute voluntar la buna desfășurare a acestui eveniment istoric în țara noastră.

“Să fiu voluntar este nemaipomenit. Să știi că poți ajuta la un astfel de eveniment de proporții este unic.Sunt foarte încântată de vizita Papei în România”, a spus una dintre tinerele voluntare.

În jurul orei 14.30, la Catedrala Catolică Sfântul Iosif, enoriașii au rostit rugăciunea colectivă.

În mediul online au apăut și primele imaginii din lăcașul sfânt.

Iată care va fi programul Papei Francisc în rumătoarele două zile

Sâmbătă, 1 iunie 2019: București – Șumuleu Ciuc – Iași – București

La ora 9.30, pontiful pleacă de la București cu avionul spre Bacău, după care merge cu elicopterul la Miercurea-Ciuc, în arhidieceza romano-catolică de Alba-Iulia. Succesiv, papa merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu-Ciuc, unde celebrează Sf. Liturghie cu pelerinii prezenți și ține omilia celebrării euharistice.

În jurul orei 17.00 papa ajunge cu elicopterul pe aeroportul din Iași. La 17.30 face o vizită la catedrala romano-catolică, după care merge în fața Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii și familiile, cărora le adresează cel de-al șaselea discurs al vizitei. În cursul serii, papa se întoarce cu avionul la București.

Duminică, 2 iunie 2019: București – Blaj – Roma

Sfântul Părinte pleacă de la București cu avionul duminică, la ora 9.00, cu direcția Sibiu, de unde merge cu elicopterul la Blaj, sediul istoric al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Aici, pontiful celebrează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi greco-catolici martiri, ritul sacru desfășurându-se pe Câmpia Libertății de la Blaj. Papa prezintă omilia celebrării euharistice și recită antifonul marian pascal ”Regina Coeli” (”Bucură-te, Regina Cerului”).

După prânzul cu suita papală, Sfântul Părinte are o întâlnire cu comunitatea rom din Blaj. În fine, în jurul orei 17.00, papa sosește cu elicopterul la aeroportul din Sibiu pentru ceremonia de rămas bun.

Papa Francisc pleacă din România cu avionul duminică, 2 iunie a.c., la 17.30, urmând să ajungă pe aeroportul Roma – Ciampino în jurul orei locale 18.30. După nelipsita vizită la icoana Maicii Domnului ”Salus Populi Romani” din bazilica Santa Maria Maggiore, papa se întoarce la reședința sa din Casa ”Sf. Marta” din Cetatea Vaticanului.