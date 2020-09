Cresc pensiile de la 1 septembrie. Câți bani în plus vor primi pensionarii

Din prima zi a lunii septembrie, pensiile din România vor crește, ca urmare a majorării cu 14% a punctului de pensie. Inițial, Legea pensiilor promitea o creștere de 40%, amânată însă din cauza crizei generate de virusul COVID-19.



Câți bani în plus vor primi pensionarii



Astfel, valoarea punctului de pensie se majoarează de la 1.265 lei la 1.442 lei.

Concret, un pensionar cu o pensie medie la nivel naţional de 1.339 de lei va primi în plus 187 de lei, ajungând la circa 1.526 de lei.

Și pensia socială minimă garantată creşte de la 704 lei la 800 lei. De asemenea, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I, care reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, creşte şi el de la 1.012 lei la 1.154 de lei.

Și alocaţiile copiilor vor fi majorate cu 20% în luna septembrie. Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat că efortul financiar pentru creştere a alocaţiilor cu 20% este 600 de milioane de lei, iar pentru creşterea cu 14% a pensiilor este de 4 miliarde lei.

Ministrul Muncii, despre creșterea pensiilor de la 1 septembrie

Violeta Alexandru a subliniat că România este singura ţară europeană care face majorări de venituri în această perioadă.

„În momentul în care economia îşi va reveni şi lucrurile sunt pe stabilitate, se poate redeschide discuţia, însă creşterea făcută în acest moment este o creştere fundamentată şi răspunde posibilităţilor pe care le are bugetul după o perioadă extrem de dificilă", a precizat ministrul Muncii.

Premierul Ludovic Orban: Creșterea punctului de pensie de 14% este maximul cât am putut să realizăm

Premierul Ludovic Orban a precizat, despre punctul de pensie ce va fi majorat de la 1 septembrie cu 14%, că acesta este valoarea maximă pe care bugetul o poate suporta în prezent, în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus.

Orban a mai punctat că pensiile nu pot fi mărite cu 40% pentru că „nu există bani, iar oamenii trebuie să înțeleagă asta”.

„Mai spun o dată, nu există bani. Aşa cum am stabilit şi cum permite economia, în această etapizare a creşterii am luat în perspectivă scenariul pe baza previziunilor făcute de specialiştii noştri şi de evoluţia economiei la nivel european, previziuni care nu au grad de certitudine foarte mare. Oamenii trebuie să înţeleagă: dacă creşti cheltuielile prea mult, la un moment dat nu mai poţi să faci faţă. O aparentă dorinţă de a face bine unei categorii până la urmă se va întoarce nu numai împotriva acelei categorii, ci împotriva societăţii. Vă daţi seama că dacă am fi avut bani am fi făcut această creştere. Această creştere de la 1 septembrie era o creştere anticipată. Nu am avut resurse să susţineam această creştere. Noi a trebuit să facem faţă şi la alte creşteri de cheltuieli”, a declarat premierul.