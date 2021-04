Crește numărul de paturi de terapie intensivă și intermediară pentru pacienții COVID-19. Andrei Baciu: Ajungem la 1.600 de locuri în ATI (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a anunțat măsurile luate pentru creșterea numărului de paturi de Terapie Intensivă pentru pacienții COVID-19.

Acesta a mai precizat că singura soluție pentru ieșirea din criză e continuarea și accelerarea campaniei de vaccinare, lucru care se va întâmpla.

Amintim că, după demiterea lui Vlad Voiculescu (USR-PLUS) de la conducerea Ministerului Sănătății, portofoliul a fost preluat interimar chiar de către premierul Florin Cîțu, care a delegat majoritatea atribuțiilor sale secretarului de stat Baciu.

