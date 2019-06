Crima de la Bragadiru a luat o nouă turnură. Individul care a ucis-o pe tânără cu 30 de lovituri de cuţit a avut un complice. Nimeni altul decât cel angajat să îi plimbe fetei câinele, informează B1 TV. De altfel, acesta a fost audiat, dar iniţial poliţiştii i-au dat drumul din lipsă de probe. Acum însă ambii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Cei doi indivizi plănuiau de ceva timp să fure bolidul de lux, în valoare de 150.000 de euro, pe care îl avea tânăra ucisă. Ambii o cunoşteau, iar cu individul angajat să-i plimbe căţelul, tânăra absolventă de Drept chiar ar fi avut o relaţie, spun surse din anchetă.

Acesta i-ar fi vândut pontul amicului său, care i-a bătut fetei la uşă, cu gândul să-i fure cheia de la maşină. Totul s-a transformat însă într-o crimă oribilă. De 30 de ori a fost lovită fata cu cuţitul, iar apoi asasinul a lăsat-o într-o baltă de sânge în casă, i-a furat cheile de la maşină şi 150 de lei şi a plecat cu gândul să fure bolidul.

Planul nu a mers, pentru că maşina era dotată cu un sistem de recunoaştere facială, iar criminalul nu a reuşit să o pornească. Aşa că a fugit la mare. Aici a şi fost prins de poliţişti în timp ce voia să îşi vândă bicicleta. Poliţiştii l-au identificat, după ce au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere din complexul rezidenţial unde locuia victima.

Între timp în Bucureşti era chemat la audieri complicele asasinului. Acesta a fost de altfel şi cel care a anunţat poliţia că a găsit cadavrul fetei în apartament. Individul a fost însă lăsat liber din lipsă de probe.

Abia sâmbătă, poliţiştii au pus cap la cap toate declaraţiile şi au constatat că cel care anunţase crima era şi complice. Acesta le-a spus anchetatorilor că nu a luat parte la crimă, dar a recunoscut că a vrut să fure maşina victimei.

Atât el cât şi criminalul au fost plasaţi aseară în arest preventiv pentru 30 de zile.

