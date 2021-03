Crimă conjugală urmată de sinucidere în comuna Jilava. Un bărbat și-a înjunghiat cu sânge rece concubina care dorea să-l părăsească (VIDEO)

Scene terifiante la periferia Bucureștiului. O femeie în vârstă de 36 de ani a fost ucisă sâmbătă dimineață de fostul concubin. Cuprins de disperare, bărbatul s-a sinucis la scurt timp de la comiterea faptei.

Oroarea s-ar fi petrecut în comuna Jilava în jurul orei 11:00 și a fost a fost descoperită chiar de mama victimei care se îndrepta spre casă de la biserică. Aceasta a avut când a constatat îngrozită că bărbatul în vârstă de 38 de ani târa după el trupul fiicei ei pe care încerca să îl ascundă într-o magazie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.