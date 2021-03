Crima de la Onești. Surse: Anchetatorii au găsit în buzunarele agresorului două spray-uri lacrimogene

Anchetatorii au găsit în buzunarele lui Gheorghe Moroşan, agresorul din Oneşti care a omorât două persoane, două spray-uri lacrimogene.

„Anchetatorii au găsit în buzunarele suspectului două spray-uri lacrimogene. Este aşadar posibil să le fi folosit împotriva muncitorilor, însă doar analize complexe pot confirma această variantă. Cert este doar că una dintre victime a fost atinsă de bilele de cauciuc trase de poliţişti cât încă era în viaţă. Deocamdată 4 şefi din poliţia Bacău şi Oneşti au fost demişi”, susţin surse din anchetă, citate de Stirileprotv.ro.

În caz, procurorii au cerut analize toxicologice şi histo-patologice ca să lămurească ipoteza.

„Durata este una relativă, în funcţie şi de numărul de examene, analize care se fac în cadrul acestei expertize. Depinde şi câte probe vor fi trimise la analize deci, cel puţin 2-3 luni”, a precizat Cristinel Ciocântă, şeful secţiei penale de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Parchetul Judecătoriei Oneşti, despre prezenţa unui procuror la cazul muncitorilor sechestrați și ucişi

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a confirmat faptul că unul dintre procurorii săi a fost prezent la cazul celor doi muncitori sechestraţi într-un apartament şi ulterior ucişi. Scopul procurorului a fost identificarea actelor de urmărire penală ce se impuneau a fi efectuate de urgenţă. Totuși, precizează Parchetul, nu intră în competenţa procurorului să autorizeze sau nu modul de acţiune sau momentul la care poliţia trebuie să intervină pentru eliberarea ostaticilor.

„Confirmăm prezenţa temporară a acestuia la faţa locului la solicitarea organelor de poliţie sesizate cu comiterea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, în vederea identificării actelor de urmărire penală ce se impuneau a fi efectuate de urgenţă, în strictă conformitate cu prevederile legale ce reglemetează atribuţiile procurorului”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Una dintre fiicele lui Gheorge Moroșan: Recunosc că tatăl meu a luat viețile a două persoane nevinovate

Una dintre fiicele lui Gheorge Moroșan, bărbatul care a sechestrat și ucis doi muncitori într-un apartament din Onești, al cărui proprietar fusese, admite că tatăl ei a omorât „două persoane nevinovate" și spune că dacă ar putea ar face orice ca ei să fie din nou în viață.

Camelia Moroșan trăiește în Germania. Femeia a povestit, pentru Antena 3, că a vorbit cu mama ei, rintr-un apel video, chiar în ziua tragediei.

„În jurul orei 14.30 (15.30 în România), am vorbit cu mama prin apel video pe WhatsApp. Era jos, cu poliția, care îi cerea poze doveditoare cu apartamentul înainte de a fi luat în Complex (ChimCompex, compania care deține acum apartamentul care i-a aparținut lui Moroșan – n.r.).

Mama mi-a spus: închide că trebuie să arăt acele poze. Am vrut să iau legătura (cu tatăl – n.r.), dar pe moment nu am vrut să fac vreo greșeală. Am vorbit cu sora. (...)Vă spun sincer, am un copil, o fiică foarte legată de bunicii ei. Este traumatizată, stă toată ziua cu telefonul în mână, cu televizorul deschis, plânge și îmi spune: la cine mă mai duc eu în vacanță, că nu mai am pe nimeni?”, a declarat fiica lui Gheorghe Moroșan pentru sursa citată.