Crimă în Bihor: O femeie şi un bărbat, găsiți dezbrăcați și cu gâturile tăiate (VIDEO)

Crimă în Bihor. O femeie şi un bărbat au fost găsiţi morţi, cu urme de înţepături pe tot pe corpul, şi dezbrăcaţi. Anchetatorii au două piste: un omor urmat de sinucidere sau o dublă crimă. Sătenii sunt îngroziţi şi se tem să mai iasă din case, informează B1 TV.

Totul s-a întâmplat în satul Vaida, comuna Roşiori, din judeţul Bihor. O femeie de 60 ani şi un bărbat de 73 ani au fost găsiţi morţi în locuinţa femeii. Ambii aveau aceleaşi semne pe corp: răni severe la gât provocate de un cuţit. Victimele nu aveau haine pe ele.

Trupurile lor au fost descoperite de soţia bărbatului, care venise acasă din Ungaria, de sărbători. Anchetatorii cercetează cazul, dar, deocamdata, nu au un suspect.

Agenții merg pe două piste: fie bărbatul şi-a ucis gazda, apoi şi-a luat viaţa, fie cei doi au fost omorâţi de o a treia persoană.

Sătenii din Roșiori sunt îngrijoraţi. Oamenii se tem acum și ca mai iasă din case sau că ar putea fi atacaţi chiar în locuinţe.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.