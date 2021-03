Crimă odioasă într-o comună clujeană. Un tânăr și-a ucis mama cu sânge rece, sub privirile neputincioase ale bunicii

Oroare în comuna clujeană Baciu. Un bărbat de 30 de ani și-a ucis mama cu mai multe lovituri de topor, sub privirile îngrozite ale bunicii. Se pare că acesta și-a ieșit din minți pentru că femeia a refuzat să îl mai ajute cu bani.

"Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că în cursul după-amiezii de 22.03.2021, în timp ce se afla în locuinţa comună cu a mamei sale, situată în com. Baciu, sat Baciu, jud. Cluj, numitul C.V.B. a aplicat lovituri repetate asupra corpului mamei sale C.A., cu corpuri înțepătoare şi tăietoare, cauzându-i leziuni care au condus la decesul acesteia", au transmis procurorii, potrivit Cluj24.ro.

Potrivit apropiaților, tânărul devenise dependent de droguri și apela de multe ori la resursele financiare ale mamei. De această dată, însă, cearta dintre ei i-a fost fatală mamei.

"Din ce am aflat, este ca luni spre seara fiul unei femei din Baciu si-ar fi lovit mama cu toporul in cap. Cei doi se aflau intr-o camera, iar bunica ar fi incercat sa intre dar nu a putut. Este o familie in regula, credincioasa, bunicii sunt in corul bisericii", a declarat viceprimarul Cosmin Maier pentru sursa citată.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Criminalul a fost reținut pentru 30 de zile și este cercetat pentru omor.