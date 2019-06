Crimă lângă Bucureşti. O tânără din Bragadiru a fost ucisă cu sânge rece, fiind înjunghiată de nu mai puţin de nouă ori. Un tânăr a fost cel care a anunţat descoperirea la poliţie, însă lucrurile au luat o turnură neaşteptată. Cel care a anunţat poliţia a devenit principalul suspect, informează B1TV.

Ieri, cu puţin timp înainte de lăsarea serii, un tânăr suna la 112 şi anunţa o descoperire macabră. O femeie fusese ucisă în propriul ei apartament, a anunţat individul. Imediat la locul indicat au venit mai multe echipaje de poliţie iar mai mulţi vecini au fost audiaţi.

Printre ei şi cel care a dat alarma, care le-a explicat poliţiştilor că el îi plimba câinele fetei și, atunci când a ajuns la locuința ei, a făcut descoperirea macabră. Iniţial, poliţiştii l-au lăsat să plece, însă după scurt timp s-au întors după el şi l-au luat din nou la întrebări. Tânărul a început însă să se încurce în declaraţii, iar surse din anchetă spun că a fost neconvingător și confuz în privința orelor în care a luat și a adus înapoi câinele la apartament.

Astfel, a devenit principalul suspect. Anchetatorii spun că tânăra ucisă, în vârstă de 30 de ani, fusese înjunghiată de nu mai puţin de nouă ori, iar din casă ar lipsi doar cheile de la maşină. Cu toate astea, autoturismul este parcat în faţa blocului. Potrivit apropiaților, fata nu ar fi avut nicio relație și nici nu ar fi avut conflicte. Vecinii o descriu ca pe "o persoană drăguță", care însă era retrasă și cu care nu intrau mult în vorbă.

