Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, și unchiul adolescentei ucise la Caracal, a dat detalii despre acest caz, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea românească”.

Acesta a precizat că, inițial, polițuiștii nu au fost convinși că fata care a sunat la 112 era cea dispărută și că, ulterior, tatăl adolescentei a însoțit una dintre echipe la perchezițiile făcute la adresele greșite și chiar a fost pus să spargă ușa unei locuințe.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

”Aseară, la ora 21.30, deși Alexandra sunase la ora 11 prima dată, aseară nu se făcuse confruntarea de voce pentru a ști că este persoana care sunase la 112. Polițiștii au spus că niciun criminal nu e nebun să lase un telefon la îndemâna victimei. Atunci am insistat și l-am spus să-l ia pe tatăl Alexandrei și să facă confruntarea de voce. Lucrul ăsta s-a întâmplat și la ora 11, aproximativ s-a făcut confruntarea și s-au convins că este ea.

Tatăl fetei a depus o plângere cu o zi înainte, miercuri seara. Fata a plecat de acasă miercuri după-amiaza și miercuri seara el a depus plângere la Poliția Caracal. I s-a spus că ”așa e cu fetele astea de 15 ani, vin ele acasă după o zi-două”.

Tatăl fetei a fost pus să spargă ușa, a însoțit una dintre echipele care au făcut percheziții la două dintre cele trei locații greșite”, a explicat Cumpănașu.

Referitor la detaliile date de nepoata sa în timpul apelurilor la 112, Cumpănașu a precizat: ”A explicat că se află într-un garaj, că este legată cu sârmă la picioare, că a fost violată, că i s-a pus scotch la gură, a încercat să dea detalii despre locație și a găsit o carte de vizită pe care nu era adresa de acolo și tot așa”.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Alexandra Măceşeanu, fata de 15 ani dispărută în Caracal a reuşit, printr-un efort supraomenesc, să fure un telefon din casa răpitorului şi să sune la 112 în dimineaţa zilei de joi în jurul orei 11.00. Oficialii Poliţiei Române susţin că specialiştii STS n-au reuşit să identifice cu o precizie rezonabilă locul din care a fost făcut apelul telefonic şi că au fost trimişi în trei locaţii greşite, fiind nevoiţi să obţină mandate de percheziţii pentru toate cele adrese şi pierzând astfel timp vital. STS a răspuns acuzaţiilor, afirmând că e datoria companiei de telefonie mobilă să identifice locația. Echipajele au reușit să ajungă la imobilul în care era victima abia după 19 ore. Cu alte cuvinte, polițiștii s-au învârtit pe străzi în Caracal, în timp ce fata era ucisă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.