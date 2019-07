Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal care și-a recunoscut ambele crime, atât în cazul Alexandrei Măceșanu, cât și al Luizei Melencu, a fost adus luni dimineaţă în casa ororilor, pentru o nouă reconstituire. Amintim că ucigaşul în serie a fost oficial acuzat de omor, în urma dezvăluirilor făcute duminică. Lui Gheorghe Dincă i se impută deocamdată, doar de moartea Alexandrei Măceșanu, nu și a Luizei Melencu. Cazul crimelor de la Caracal a căpătat o nouă turnură după ce, duminică, Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe cele două fete. Despre Alexandra Măceșanu, criminalul a spus că trupul fetei a fost aruncat în râul Olt.

După ora 23.30, Gheorghe Dincă a fost scos din sediul DIICOT Craiova în cătușe, încadrat de mai mulți polițiști. Bărbatul de 66 de ani a fost urcat într-o mașină a poliției și dus la arestul din Craiova. După ce și-a recunoscut faptele, procurorii au decis extinderea acţiunii penale faţă de inculpat şi sub aspectul săvârşirii de omor calificat.

Gheorghe Dincă a mărturisit că a ucis-o pe Alexandra după ce a surprins-o vorbind la telefon. Procurorii precizează că nu există informații că ar fi și alte victime în afară de Alexandra și Luiza.

””În cauză există elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de minori, respectiv recrutarea, sechestrarea şi adăpostirea minorei prin constrânge, răpire şi profitând de imposibilitatea ei de a se apăra, dată fiind starea vădită de vulnerabilitate”. ”În urma percheziției, au fost descoperite în cenușă fragmente de oase calcinate și dinți, trei inele, un lănțișor, o bucată metalică și o bucată similară unei monturi de inel ce prezentau urme de ardere. A fost găsit și un cercel în mașină. Acestea au fost recunoscute de mama minorei. (...) A recunoscut că a ucis-o în jurul orei 12.00 la domiciliul său și ulterior i-a incinerat corpul. A agresat-o, suprimându-i viața, atunci când a găsit-o cu telefonul”, a declarat procurorul-șef adjunct DIICOT, Georgiana Hosu.

Întrebat despre informația privind alte dosare penale existente pe numele lui Dincă, avocatul spune că acesta avea fișa de cazier judiciar curată.

”Trebuie să înțelegeți că dosarul de trafic de persoane a fost făcut pe cazul Luiza. Adică, pe primul caz. Ulterior, s-a continuat și s-a făcut caz de trafic de minori și pe cazul Alexandra și așa s-a ajuns la acuzație făcând o conexare a celor două dosare. Deci, discutam de trafic de persoane numai în aceste două cazuri. Nicidecum de alte cazuri. Nu sunt alte cazuri. Și nu sunt alte persoane pentru care e acuzat”, a declarat avocatul suspectului.

Duminică, în faţa casei bărabtului s-au strâns sute de oameni. Circulaţia rutieră pe strada Craiovei a fost blocată din cauza numărului mare de persoane adunate.

Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele în a treia zi de percheziții după ce a fost confruntat cu probele găsite în locuința sa, dar și cu rezultatele testelor ADN. Prima victima a lui Dincă este Luiza Melencu. Avea 18 ani. A fost dată disparută în luna aprilie după ce a spus familiei că va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.

Despre Alexandra, criminalul din Caracal a declarat ca a ucis-o pentru că ar fi surprins-o în timp ce vorbea la telefon, la numărul de urgența 112. Anchetatorii au reușit abia 19 ore mai târziu, la ora șase dimineața, pe 26 iulie, să descindă în locuința suspectului. Era deja prea târziu pentru Alexandra.

Poreclit „Popicu", Gheorghe Dincă se numără, potrivit specialiștilor, printre cei mai sângeroși și sadici criminali în serie din România.

Lângă poarta casei lui Gheorghe Dincă, oamenii au făcut un adevărat altar, unde au depus lumânări, candele, coroane de flori şi câteva jucării de pluş în memoria celor două fete, Alexandra şi Luiza. Pe una dintre coroane se află scris un mesaj emoţionant: ″Iartă-ne, Alexandra!”.

