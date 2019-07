Au apărut primele imagini cu procurorul Cristian Popescu, cel care nu a permis intervenția polițiștilor în cazul Alexandrei.

Acesta a evitat să dea declarații în fața jurnsliștilor. Popescu este și purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Caracal, instituție care nu a avut nicio reacție în cazul crimelor de la Caracal.

Alexandra Mâceşeanu, fata de 15 ani dispărută în Caracal a reuşit, printr-un efort supraomenesc, să fure un telefon din casa răpitorului şi să sune la 112 în dimineaţa zilei de joi în jurul orei 11.00. Oficialii Poliţiei Române susţin că specialiştii STS n-au reuşit să identifice cu o precizie rezonabilă locul din care a fost făcut apelul telefonic şi că au fost trimişi în trei locaţii greşite, fiind nevoiţi să obţină mandate de percheziţii pentru toate cele adrese şi pierzând astfel timp vital. STS a răspuns acuzaţiilor, afirmând că e datoria companiei de telefonie mobilă să identifice locația. Echipajele au reușit să ajungă la imobilul în care era victima abia după 19 ore. Cu alte cuvinte, polițiștii s-au învârtit pe străzi în Caracal, în timp ce fata era ucisă. Mai mult, aceştia nu au intervenit în casa suspectului pentru halucinant motiv că nu era ora 6 de la care avea voie să facă percheziţii.

