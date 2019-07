Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, și unchiul Alexandrei, adolescenta ucise la Caracal, a prezentat, luni, în cadrul Știrilor B1 TV, un pasaj dintr-un raport preliminar al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la crimele de la Caracal.

Este vorba despre un document care nu a fost încă public în mod oficial, dar care a fost obținut de Alexandru Cumpănașu, și în care se vorbește despre ”o atitudine refractară” a polițistului de care a discutat cu Alexandra în momentul în care aceasta a sunat la 112.

”Cu ocazia audierii discuției telefonice între operatorul 112 de la IPJ Olt, agent șef principal Florescu Vasilică Viorel, și victimă, s-a constatat că polițistul a avut o atitudine refractară față de aceasta, fără a da dovadă de solicitudine față de aceasta, în obținerea de date care să conducă la identificarea locației unde se afla persoana apelantă, respectiv, că o consilieze pe aceasta sau să îi ofere sfaturi cu privire la comportamentul ei până la sosirea echipajelor de Poliție”, se arată în raportul citat.

Alexandru Cumpănașu a mai precizat că luni va depune o plângere la adresa tuturor instituțiilor care au fost implicate în acest caz.

”Va fi o plângere care va include toate instituțiile care au acționat în acest caz, pentru a fi trași la răspundere toți cei care au acționat defectuos”, a declarat unchiul Alexandrei.

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal care și-a recunoscut ambele crime, atât în cazul Alexandrei Măceșanu, cât și al Luizei Melencu, a fost adus luni dimineaţă în casa ororilor, pentru o nouă reconstituire. Bărbatul a fost oficial acuzat de omor, în urma dezvăluirilor făcute duminică. Lui Gheorghe Dincă i se impută deocamdată, doar de moartea Alexandrei Măceșanu, nu și a Luizei Melencu. Cazul crimelor de la Caracal a căpătat o nouă turnură după ce, duminică, Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe cele două fete.

