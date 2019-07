USR propune un set de 12 măsuri, ca urmare a cazului crimelor de la Caracal. Reprezentanții formațiunii susțin că măsurile propuse de ei ar putea preveni apariția unor situații similare. Printre propuneri se află abrogarea legii recursului compensatoriu, îmbunătățirea sistemului de localizare a apelurilor 112 prin modificarea legii, operaționalizarea registrului pentru infractorii sexuali sau instituirea unor pedepse complementare.

De asemenea, USR a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, în cadrul căreia să fie adoptate măsurile de urgență care se impun.

În același timp, liderul USR, Dan Barna a declarat că fiecare detaliu al acestui caz arată că ”sistemul nu a funcționat” și vorbește despre ”un stat falimentar”.

„Cât timp vom numi cumetri în instituțiile publice tragedii precum cea de la Caracal se vor repeta. Avem un stat falimentar care nu funcționează. Fiecare detaliu ne arată că sistemul nu a funcționat. (...) Nu ne trebuie referendum, e jignitoare propunerea premierului. Nu există o asumare nici de la Guvern, nici de la președinție pe ceea ce înseamnă coordonarea și măsurile care trebuie luate în perioada următoare”, a declarat, luni, Dan Barna, potrivit HotNews.ro.

