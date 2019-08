CRIME ÎN CARACAL / Alexandru Cumpănașu: 'Anchetatorii i-au întrebat pe părinții Alexandrei cum intră în SMARTPHONE-ul fetei. E PENIBIL!' (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a făcut, joi, noi dezvăluiri despre ancheta crimelor de la Caracal.

Cumpănașu a spus că părinții adolescentei de 15 ani au fost audiați, joi, la Poliția Caracal. Anchetatorii le-au cerut informații despre telefonul adolescentei.

“Audierea a avut ca obiect mai multe aspecte: Să comunice anchetatorilor parola și modalitatea de deschidere a telefonului Alexandrei ; Să clarifice de ce a fost portat numărul de telefon. Părinții au portat numărul de telefon de pe o cartelă pe altă cartelă; Dacă se constituie sau nu parte în procesul civil și dacă vor despăgubiri.

Parola telefonului smarphone nu o știau părinții. Mi s-a părut și ridicolă întrebarea anchetatorilor. Intimitatea unei adolescente de 15 ani trebuie să o știe ea, nu părinții.

Când avem un stat care nu poate intra într-un telefon smarphone de îndată, cred că deja vorbim despre lucruri penibile.

Sper să nu știe și teroriștii lucrurile astea", a spus Cumpănașu.

Al doilea aspect a fost despre portarea numărului de telefon, care a fost făcut la inițiativa colegilor și a lui Alexandru Cumpănașu. (Detalii AICI)

De asemenea, Cumpănașu a precizat că familia nu se va constitui parte civilă în acest caz. Părinții nu așteaptă bani.

