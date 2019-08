CRIME ÎN CARACAL! Cercetări reluate la casa groazei: Vecinii lui Dincă, AUDIAȚI. Toate telefoanele, predate anchetatorilor (VIDEO)

S-au reluat căutările de probe noi în casa lui Gheorghe Dincă. Mandatul în baza căruia s-au făcut percheziţiile până acum expiră sâmbătă.

Între timp, au loc noi audieri la Poliţia Caracal. Vecinii lui Dinca sunt in fata procurorilor. Toti vor fi nevoiti să predea telefoanele anchetatorilor deoarece exista suspiciuni că acestea ar fi fost folosite de suspect pentru a suna la rudele Alexandrei şi ale Luizei.

