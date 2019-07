CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / Alexandru Cumpănașu, PLÂNGERI în lanț la Parchetul General: Bogdan Licu mi-a dat asigurări că va face tot ceea ce poate pentru ca oamenii care au greșit să fie trași la răspundere (VIDEO)

Unchiul Alexandrei, fata ucisă la Caracal, Alexandru Cumpănașu, a depus, luni, la Parchetul General mai multe plângeri la adresa STS, MAI, Parchetul Teritorial Olt, Parchetul Craiova și judecătorul care a dat mandatul.

La ieșire, Cumpănașu le-a declarat jurnaliștilor că a primit asigurări din partea procurorului Bogdan Licu că va face tot ceea ce poate pentru ca oamenii care au greșit în acest caz să fie trași la răspundere.

