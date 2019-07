CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / Ce spune șeful DIICOT despre numerele de telefon ale unor POLIȚIȘTI și INTERLOPI, găsite în telefonul lui Gheorghe Dincă (VIDEO)

Noi scenarii în cazul Caracal. Surse apropiate anchetei spun că în telefonul lui Gheorghe Dincă, criminalul Alexandrei şi Luizei, au fost găsite numere ale unor polițiști și interlopi.

Întrebat despre acest subiect, șeful DIICOT, Felix Bănilă, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat.

"Sunt amănunte care țin de anchetă și care ar putea aduce prejudicii anchetei. Nu vă pot răspunde", le-a spus Bînilă jurnaliştilor.

În persă s+a vehiculat informaţia potrivit căreia criminalul din Caracal ar face parte dintr-o reţea de prostituţie.

