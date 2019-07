CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / DIICOT, despre cazul Luizei Melencu: Am fost sesizați la peste o lună de la plângerea făcută de bunic la Poliție

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) face precizări în cazul crimelor în serie din Caracal. Procurorii DIICOT spun că Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat de uciderea celor două adolescente, nu a fost implicat în niciun dosar penal la DIICOT în perioada 2004-2019. (Detalii AICI)

De asemenea, în raportul prezentat, DIICOT arată că, în cazul Luizei, Direcția a fost sesizată la peste o lună de la plângerea făcută de bunic la Poliție.

“Cu privire la victima M.L.M. (Mihaela Luiza Melencu), dispărută la data de 14.04.2019, DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova a fost sesizat la data de 05.06.2019, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, prin declinare de competență, în vederea efectuării de cercetări cu privire la infracțiunea de trafic de persoane (...), având în vedere că bunicul victimei, I.S., a fost sunat în datele de 15.04.2019 și 19.04.2019 de către persoane necunoscute, care i-au comunicat că aceasta se află pe teritoriul Elveției”, arată DIICOT.

DIICOT face o cronologie a cazului.

În dosarul nr. 203/D/P/2019 al D.I.I.C.O.T. – S.T.Craiova, începând cu data de 05.06.2019 (momentul sesizării) au fost efectuate următoarele acte de urmărire penală:

- 05.06.2019 – dosarul nr. 203/D/P/2019 a fost înregistrat pe rolul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, prin declinare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;

- 06.06.2019 – s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 C.p. alin. 1 lit. a C.p. (privind victima M.L.M.)

- 12.06.2019 – ordonanță de dispunere a unei expertize criminalistice (INEC);

- 12.06.2019 - ordonanță prin care s-a dispus efectuarea unei expertize criminalistice pentru îmbunătățirea unor imagini surprinse de camerele de supraveghere, precum și raportul atașat acestuia;

- 17.06.2019 - 18.07.2019 – audieri martori;

- 24.06.2019 – efectuarea unei percheziții informatice autorizată de judecător;

- 28.06.2019 – activități specifice de căutare în teren;

- 04.07.2019 – raport de constatare criminalistică, dispus la 01.07.2019, cu privire la detecția comportamentului simulat față de bunicul și mama victimei M.L.M. (declarații de consimțământ), ca urmare a constatării existenței unor aspecte contradictorii în declarațiile acestora;

- 10.07.2019 – activități de identificare a terminalului mobil utilizat de victimă;

- 10.06.2019 –19.07.2019 au fost efectuate activități în baza unor metode speciale de cercetare;

- 11.07.2019 – ordonanță copierea datelor informatice conținute de mijloacele de stocare a datelor informatice, dispozitivele și sistemele informatice înscrise în mandatul de percheziție informatică nr. 121/11.07.2019;

- 11.07.2019 – autorizare efectuare percheziție informatică asupra terminalului mobil al unui martor.

Urmare a ordonanței de declinare din data de 27.07.2019, ora 01:30 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt către D.I.I.C.O.T. – dosar nr. 297/P/2019 și a reunirii dosarului nr. 290/D/P/2019 la dosarul nr. 203/D/P/2019 (P.T. Olt – dosar nr. 297/P/2019), s-au efectuat următoarele activități:

- 27.07.2019, ora 07:20 – ordonanță de continuarea a urmăririi penale;

- 27.07.2019, ora 08:45 – reținerea suspectului DINCĂ GHEORGHE; 27.07.2019 – declarație suspect;

- 27.07.2019, ora 08:50 – aducerea la cunoștință că fost reținut și a drepturilor procesuale prev. de art. 83 C.p.p.;

- 27.07.2019, ora 09:15 – punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru infracțiunile de trafic de minori și viol;

- 27.07.2019, ora 09:20 – aducerea la cunoștință a punerii în mișcare a acțiunii penale; extinderea urmăririi penale pentru infracțiunile de trafic de minori și viol; continuarea urmăririi penale;

- 27.07.2019 – ridicare obiecte de vestimentație și încălțăminte (ordonanță);

- 27.07.2019 – ordonanță de delegare;

- 27.07.2019 – referat cu propunere de arestare preventivă față de inculpatul DINCĂ GHEORGHE, cercetat sub aspectul săvârșirii în concurs a infracțiunilor de trafic de minori și viol, prev. de art. 211 alin. 1 și 2 lit. a C.p. rap. la art. 210 alin. 1 lit. a C.p. și art. 218 alin. 1 și 3 lit. c C.p., cu aplic. art. 38 alin. 1și 2 C.p.

- 28.07.2019 – constatare la fața locului, la domiciliul inculpatului DINCĂ GHEORGHE;

- 28.07.2019 – extinderea acțiunii penale sub aspectul săvârșirii și a infracțiunii de omor calificat în sarcina inculpatului DINCĂ GHEORGHE;

- 29.07.2019 – conducere în teren a inculpatului, audiere martori, dispunerea unei expertize ce urmează a fi efectuată de către INC asupra probelor ridicate cu ocazia cercetării la fața locului;

- 30.07.2019 – începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de neglijență în serviciu, prev. de art. 298 C.p. cu privire la apelurile telefonice inițiate de victima M.A.M. către Serviciul Unic de Urgență 112, respectiv cu privire la respectarea procedurilor specifice în astfel de situații.

Facem mențiunea că în perioada 2004 - 2019, pe rolul DIICOT – ST Craiova și DIICOT – BT Olt nu a fost înregistrată nicio cauză privind activități infracționale desfășurate de inculpatul DINCĂ GHEORGHE.

De asemenea, subliniem faptul că DIICOT a fost sesizată cu privire la infracțiunea de trafic de persoane, prev. de art.210 C.p. alin.1 lit. a C.p., abia în data de 05.06.2019, la mai mult de o lună de la săvârșirea faptei, deși plângerea penală formulată de către numitul I.S. fusese înregistrată la Postul de Poliție Dioști încă din data de 15.04.2019.

Menționam faptul că procedurile aplicabile în astfel de situații reclamă o acțiune promptă din partea autorităților judiciare, factorul timp fiind decisiv în astfel de cazuri.