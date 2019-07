La o săptămână de la apelul șocant al Alexandrei Meceșanu la 112, autoritățile sunt într-o totală confuzie.

De joia trecută și până astăzi, cadavrul asolescentei de 15 ani este de negăsit.

Potrivit localnicilor, polițiștii nu au percheziționat toate împrejurimile casei lui Gheorghe Dincă și nici nu i-au întrebat nimic pe o parte din localnicii din zon[ despre acest caz.

De asemenea, gropile cimentate din curtea lui Gheorghe Dincă nu au fost dezgropate.

