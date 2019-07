CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / Mama Luizei MELENCU: Anchetatorii ne-au UMILIT timp de 4 luni (VIDEO)

Mama Luizei, prima fată ucisă de criminalul din Caracal, a declarat pentru Știrile B1 TV că timp de patru luni familia sa a fost umilită de autorități.

Monica Melencu spune, în lacrimi, că de cîte ori mergea la poliție să întrebe despre desfășurarea cazului, i se spune că “nu există nicio pistă”.

“Am fost umiliți timp de patru ani. Nu am primit niciun răspuns. De câte ori mergeam la uși ni se spunea că nu există nicio pistă.

Am sunat de două ori la DIICOT.

Să sperăm că nu sunt moarte fetele noastre”, a spus mama Luizei Melencu.

