Cazul crimelor din serie de la Caracal a îngrozit o țară întreagă. În tot acest timp, prefectul județului Olt, Petre Silviu Neacșu, se află însă în concediu. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!” cu Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir, prefectul a declarat că este plecat ”destul de departe” şi "că se mai gândeşte dacă îşi întrerupe concediul".

”Sunt în concendiu de două zile”, a spus Petre Silviu Neacșu.

Întrebat de Răzvan Zamfir dacă s-a gândit să își întrerupă concediul având în vedere că Poliția vorbește despre crime în serie comise în județul în care el este prefect, Neacșu a răspuns: ”Da, m-am gândit. Să vedem ce se întâmplă zilele astea, astăzi, mâine...”.

De asemenea, întrebat dacă a urmărit imaginile cu zecile de oameni din Caracal care s-au strâns în fața casei principalului suspect, prefectul din Olt a spus că nu se află în fața unui televizor şi nu e la curent cu informaţiile.

Întrebat de realizatori ce a făcut în virtutea funcţiei pe care o deţine, prefectul Neacşu a răspuns: ”Am luat legătura cu domnul secretar de stat, o să iau legătura și cu domnul ministru și vedem, în funcție de cum se derulează ancheta, ce e de făcut în continuare. La conducerea județului a rămas domnul subprefect care gestionează în continuare toate lucrurile care se desfășoară. Sunt destul de departe plecat pentru că nu am știut ce se întâmplă și încerc să fac tot posibilul să găsesc o soluție convenabilă”.

Detaliile sunt absolut cutremurătoare în cazul celor două fete dispărute din Caracal. Potrivit unor surse, una din tinere a reuşit să sune la 112 în timp ce era în casa răpitorului. A dat detalii despre locul unde se afla şi cu toate acestea Poliția a primit o localizare greșită. Și când au ajuns la fața locului polițiștii au acționat într-un mod greu de înțeles. Ca rezultat al acestor greșeli, tânăra nu a putut fi salvată. În curtea bărbatului a fost găsit un butoi, în care, potrivit polițiștilor, se aflau rămășițe umane.

