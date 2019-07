CRIME ÎN SERIE ÎN CARACAL / Primele DECLARAȚII ale suspectului făcute în fața anchetatorilor: Gheorghe Dincă se declară nevinovat! (VIDEO)

Gheorghe Dincă din Caracal, bărbatul suspectat că ar fi sechestrat şi ulterior ar fi ucis o adolescent de 15 ani dată dispărută, a dat primele declarații la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt.

Potrivit B1TV acesta nu și-a recunoscut faptele și se consideră nevinovat.

În paralel, două instituții expertizează probele găsite acasă la bărbatul din Caracal: oase, dinți, bijuterii și haine de femei.

Suspectul a fost reținut și dus în arestul Inspectoratului Județean de Poliție Dolj.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.