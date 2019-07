Premierul Viorica Dăncilă i-a convocat la Palatul Victoria, sâmbătă de la ora 12, pe ministrul de Interne, Nicolae Moga, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, şi pe directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), Ionel-Sorinel Vasilca.

Această şedinţă vine în contextul tragediei de la Caracal unde viaţa unei tinere de 15 ani nu a putut fi salvată deşi aceasta a sunat de trei ori la 112 şi a dat indicaţii precise despre locul în care este ţinută captivă de către răpitorul ei, care nu se afla la prima crimă de acest fel.

