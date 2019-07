Procurorul-șef DIICOT, Felix Bănilă, a declarat, miercuri, că criminalul de la Caracal avea în curte un arzător improvizat.

"Am fost la Craiova și m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba, haideți să spunem, o sobă, un arzător improvizat. Este vorba despre un suport metalic, cofecționat artizanal, cel mai probabil de către inculpat, pentru a arde diverse obiecte sau resturi . Butoiul metalic nu are capace la ambele capete ale cilindrului este arestat pe pirostiu metalic, iar focul se pune dedesubt", a spus Bănilă.

