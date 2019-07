”Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul și litera legii” în cazul fetei ucise la Caracal, a declarat vineri, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al STS, Mariana Pop.

”Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) operează centrele unice pentru apeluri de urgență cu personal propriu 24 de ore din 24. Operatorii 112 ai STS transferă apelurile de urgență către dispecerii agențiilor de intervenție. STS nu are atribuții sau responsabilități care să privească realizarea intervenției.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

În cazul apelului 112 în discuție, cele trei apeluri primite la Centrul Unic pentru apeluri de Urgență Slatina, toate cele trei apeluri, preluate de operatorii 112 ai STS au fost transferate dispecerilor din cadrul Dispeceratului Poliției Slatina, acestea având o durată de 45 de secunde, respectiv 2.20 minute, 1.38 minute.

Informația de localizare primară în cadrul 112 este reglementată de către ANCOM. Nu necesită absolut nicio prelucrare suplimentară din partea STS, cu excepția afișării zonei transmise de operator în aplicația 112.

În conformitate cu prevederile articolului 10 din OUG 34/2008, STS a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul și litera legii, îndeplinind următoarele atribuţii:

- pe 25 iulie am primit şi înregistrat 3 apeluri de urgenţă, care au fost localizate aşa cum prevede ordonanţă, pe cât a fost posibil. Am transmis operativ cazul la dispeceratul Poliţiei Slatina, transferul realizându-se conform indexului. Cazul a fost indexat ”lipsire de libertate”

Pentru îmbunătățirea localizării, STS a dezvoltat şi, începând cu 15 februarie, a lansat aplicaţia Apel 112, care permite transmiterea coordonatelor GPS ale terminalului mobil. De la momentul lansării şi până în prezent, au fost recepţionate 409 apeluri prin intermediul acestei aplicaţii. În toate cele 409 cazuri aplicaţia şi-a demonstrat utilitatea. Acurateţea acestei aplicaţii este de ordinul metrilor sau zecilor de metri”, a declarat purtătorul de cuvânt al STS.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Alexandra Măceşeanu, fata de 15 ani dispărută în Caracal a reuşit, printr-un efort supraomenesc, să fure un telefon din casa răpitorului şi să sune la 112 în dimineaţa zilei de joi în jurul orei 11.00. Oficialii Poliţiei Române susţin că specialiştii STS n-au reuşit să identifice cu o precizie rezonabilă locul din care a fost făcut apelul telefonic şi că au fost trimişi în trei locaţii greşite, fiind nevoiţi să obţină mandate de percheziţii pentru toate cele adrese şi pierzând astfel timp vital. STS a răspuns acuzaţiilor, afirmând că e datoria companiei de telefonie mobilă să identifice locația. Echipajele au reușit să ajungă la imobilul în care era victima abia după 19 ore. Cu alte cuvinte, polițiștii s-au învârtit pe străzi în Caracal, în timp ce fata era ucisă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.