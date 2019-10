NOI DETALII ȘOCANTE despre olandezul care a ucis-o pe fetița din Gura Șuții: Înainte de a comite crima, bărbatul a locuit aproape de o școală din București (VIDEO)

Ies la iveală noi detalii șocante în cazul pedofilului olandez care a ucis o fată de 11 ani din Dâmboviţa. Procurorii care se ocupă de acest caz au descoperit că bărbatul a locuit foarte aproape de o școală din București cu putin timp înainte de a comite crima.

ŞOC TOTAL! FUEGO A PĂŢIT-O! IRINA LOGHIN ŞI-A FĂCUT CRUCE CÂND L-A VĂZUT! NIMENI NU SE AŞTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Poliţiştii şi procurorii care se ocupă de dosarul Dâmboviţa au aflat că pedofilul olandez, Johannes Visscher, cel care care a răpit-o, a agresat-o şi a ucis-o pe fetiţa de 11 ani din localitatea Gura Şuţii și-ar fi închiriat un apartament în București, înainte de a comite crima, potrivit cancan.ro. Pedofilul ar fi stat, însă, şi la un hotel situat pe strada Sfântul Ștefan din sectorul 2. Unitatea hotelieră respectivă se află în apropierea unei școli cu predare în limba italiană, conform aceleiaşi surse.

CUTREMUR MONDEN! SILVIU PRIGOANĂ, ÎN STARE DE ŞOC! ADRIANA BAHMUȚEANU A PIERDUT LUPTA...

Iar unitatea de învățământ are o grădiniță, ciclu primar și gimnazial dar și un liceu. Distanța dintre cele două clădiri este de aproximativ 50 metri, potrivit wowbiz.ro.

Vecinii ar fi mărturisit că prin zonă trec mulți străini, majoritatea olandezi, scriu şi jurnaliştii de la Evenimentul Zilei.

DIVORȚUL ANULUI! ANAMARIA PRODAN RUPE TĂCEREA! REGHECAMPF E LA PĂMÂNT (GALERIE FOTO)

Johannes Visscher ar fi stat câteva zile în hotel și ar fi plătit în jur de 350 lei pe o noapte de cazare.

Camera în care a locuit a fost percheziționată de polițiști la scurt timp după ce olandezul a comis crima din Dîmboviţa.

Mihaela Adriana Fieraru era elevă în localitatea Gură Șuții. Fata a dispărut pe drumul de întoarcere acasă de la şcoală. Părinţii au alertat imediat poliţia. Copila a fost găsită moartă pe un câmp din apropierea comunei în care locuia.

Ulterior, anchetatorii au au descoperit că fetița fusese luată cu mașina de olandez. Johannes Visscher a plecat rapid din România, iar, când a aflat că este căutat de autoritățile din ţara noastră şi de cele din Olanda, s-a sinucis, intrând cu mașina sub roțile unui TIR.

De-alungul timpului, Johannes Visscher a fost de opt ori în România. În urmă cu trei ani, a stat şi în Iași. Mama unei fetiţe agresate la Iaşi în 2016 a mărturisit că fiica ei l-a recunoscut în poze pe olandezul Johannes Visscher.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.