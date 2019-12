Unul dintre criminalii care a îngrozit România ar putea fi eliberat în următoarea perioadă. Gheorghe Vlădan, autorul masacrului de la Perla, va scăpa de închisoarea pe viaţă primită în urmă cu aproape șapte ani, informează B1 TV.

Fostul agent de poliție, Gheorghe Vlădan, este de opt ani în spatele gratiilor. La 5 martie 2012, bărbatul a deschis focul în incinta coaforului de la complexul Perla din Capitală. Soția acestuia, care voia să divorțeze de el, și casiera coaforului au fost ucise. Alte șase persoane, angajați și clienți ai salonului, au fost rănite.

Deși a fost condamnat la închisoare pe viață, criminalul ar putea să iasă din pușcărie chiar în următorii ani.

Tribunalul Giurgiu a admis, în această săptămână, o cerere făcută de Gheorghe Vlădan, de înlocuire a detențiunii pe viața, cu pedeapsa de 25 ani de închisoare.

Deoarece are 61 de ani, acesta poate fi eliberat condiționat după executarea unei fracții de două treimi din pedeapsă, la care se pot adăuga zilele câștigate în urma muncii prestate în penitenciar și în baza legii recursului compensatoriu dată de PSD. Recurs compensatoriu de care va beneficia chiar daca legea a fost abrogată.

Hotărârea poate fi contestata de procurori la Curtea de Apel București.

