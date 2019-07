Gheorghe Dincă, bărbatul de 57 ani din Caracal suspectat de uciderea în mod brutal a două tinere în Caracal, a fost audiat sâmbătă în faţa Tribunalului Olt care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

La finalul şedinţei de judecată, avocatul din oficiu al bărbatului a arătat că acesta se declară nevinovat şi susţine că nu cunoaşte pe niciuna din persoanele din acest caz. Mai mult, avocatul a arătat că probleme, deşi concrete, nu ar fi suficiente pentru a demonstra vinovăţia lui Dincă.

"El pledează pentru nevinovăție. Spune că nu cunoaște cele două peroane despre care este acuzat că le lipsește de libertate. La ora actuală, acuzațiile sunt de viol și trafic de minori. Dânsul nu vrea să dea detalii cu privire la apeluri. Din punctul său de vedere, acele apeluri nu au fost date din locuința sa. Din punctul meu de vedere a fost explicit. Există probe concrete, dar sunt insuficiente pentru a fi considerată vinovată și condamnată. Dânsul nu recunoaște, nu recunoaște persoanele. Din punctul dânsului de vedere nu sunt oase de natură umană.

Dânsul susține că în zilele respective a fost plecat la piața în timpul dimineții și apoi a revenit la domiciliu unde a lucrat pe o activitate de tinichigerie. Spune că bijuteriile găsite sunt niște fake-uri.

A descris toată această perioadă cu activitățile pe care le-a desfășurat, dar nu a menționat nimic de natură penală. Nu a menționat martori. Apelul a fost făcut de pe telefonul lui. Nu reunoaște asta și nu a dat explicații. Despre hainele găsite spune că erau ale familiei", a declarat avocatul.

