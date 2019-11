Criminalul din Caracal, Gheorghe Dincă, a votat în arestul central (VIDEO)

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul tragediei de la Caracal a votat la alegerile prezidențiale.

Dincă a votat în arestul central al Capitalei, unde se află din luna august.

Acesta a solicitat urna de vot și, duminică, ățși-a exercitat acest drept.

