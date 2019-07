Lovitură de teatru în ancheta privind tragedia din Caracal! După ce a negat timp de două zile că ar fi vinovat, Gheorghe Dincă a recunoscut că a comis ambele crime. Informaţia a fost furnizată de către avocatul din oficiul al principalului suspect.

Este vorba despre cele două fete care au dispărut, cea de 19 ani care este de negăsit din luna aprilie, şi Alexandra, fata care chiar a reuşit să contacteze autorităţile de trei ori prin 112 înainte de a fi ucisă, dar nu a reuşit să fie salvată din cauza mai multor erori în intervenţie.

Cu toate acestea, Gheorghe Dincă nu a spus în faţa anchetatorilor şi locul unde a ascuns cele două cadavre după ce a comis crimele.

Aflat în arest preventiv, Gheorghe Dincă a fost dus la locuinţa sa unde au avut loc cercetări suplimentare privind probele existente la faţa locului.

Înainte de recunoaşterea faptei, surse apropiate de anchetă au arătat că în urma testelor ADN s-a dovedit că cercelul găsit în maşina lui Gheorghe Dincă ar aparţine Alexandrei, fata de 15 ani care a fost răpită de acesta. De asemenea, anchetatorii ar mai fi descoperit şi fire de păr care dovedi că fata a fost în autoturismul suspectului.

