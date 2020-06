Criminalul în serie eliberat condiționat a reconstituit șirul evenimentelor. El a incendiat o fată de 17 ani, care îl acuzase că ar fi violat-o (VIDEO)

Criminalul recidivist, care a incendiat cu benzină o tânără de 17 ani după ce victima l-a reclamat că ar fi violat-o, a reconsituit filmul evenimentelor, sâmbătă, în prezenţa anchetatorilor. Agresorul le-a arătat procurorilor pas cu pas cum a procedat, potrivit B1 TV.



Ion Turnagiu, agresorul de 45 de ani din judeţul Mehedinți, a fost scos din arest și dus în localitatea în care a incendiat-o cu benzină pe fata de 17 ani. Bărbatul a reconsituit şirul evenimentelor atât la cele două locuinţe în care a stat după ce a fost eliberat condiționat din închisoare - deşi omorâse cinci oameni - dar şi la casa victimei sale.

După reconstituirea şirului de evenimente dramatice, Ion Turnagiu a fost dus din nou în arestul Inspectoratului de Poliţiei Mehedinți.

Fata peste care Ion Turnagiu a aruncat cu benzină şi i-a dat foc după ce îl acuzase de viol, are arsuri pe 90% din suprafața corpului. Starea ei este, aşadar, critică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.