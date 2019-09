Tragedie teribilă în Prahova. O tânără de 17 ani a fost ucisă de iubitul ei. Nu este prima dată când fata a fost atacată de partener. În luna mai bărbatul ar fi atacat-o cu un cuţit, însă magistraţii au decis că el poate rămâne în libertate. În momentul de faţă, criminalul este căutat de autorităţi, relatează B1TV.



Fata de 17 ani, din localitatea Plaiul Câmpinei, locuia cu iubitul ei, în vârstă de 21 de ani. În luna mai a acestui an, bărbatul a înjunghiat-o, dar autorităţile l-au lăsat în libertate.

Crima a avut loc în locuința tânărului iar cadavrul fetei a fost descoperit de bunica acestuia. Victima a fost găsită cu gâtul tăiat, dar cum tăietura este foarte adâncă, anchetatorii iau în considerare că arma crimei ar putea fi un topor. Apelul 112 a fost făcut în jurul orei 16:00, dar când au venit poliţiştii, concubinul fetei fugise deja.



„În cauză, a fost sesizat Tribunalul Prahova și se efectuează cercetarea la fața locului sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Totodată, au fost constituite echipe de căutare, împreună cu câini de urmă, la care sunt angrenați și jandarmii, în vederea depistării persoanei bănuite”, a informat, sâmbătă seară, Poliția Română.



În luna mai, tânărul a mai înjunghiat-o pe fată tot în zona gâtului. Polițiștii l-au reținut atunci, dar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina a considerat că fapta nu este atât de gravă încât să fie încadrată ca tentativă de omor, iar bărbatul a fost lăsat în libertate.

Scandalul a început după ce tânăra a decis să pună capăt relaţiei pe care o avea cu bărbatul. Agresorul a încercat să o forţeze să rămână alături de el, dar ea a refuzat şi a fugit la domiciliul părinţilor, unde el a urmărit-o. După un scandal monstru, fata a fost rănită cu un cuţit în zona gâtului şi a feţei. Agresorul a fost oprit la timp de rudele tinerei care au cerut ajutor autorităţilor.

Bărbatul a fost cercetat pentru loviri şi alte violenţe şi a primit doar restricţie, neavând voie să se mai apropie de victimă. Autorităţile nu au luat nicio altă măsură privativă de libertate. Ulterior, se pare că cei doi s-au împăcat şi au reluat relaţia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.