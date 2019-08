Alexandra Măceşanu a fost tratată cu o răceală dezarmantă şi i-a fost frică din primul moment că nu va fi ajutată. Este concluzia unui medic şi criminolog prestigios din Italia, care a făcut o analiză a apelurilor date de Alexandra la 112. Ursula Franco susţine că fata nu a primit niciun cuvant liniștitor, în ciuda faptului că părea disperată. Ba mai mult, adolescenta nu a fost întrebată dacă sângerează şi nici nu i s-a cerut să-l descrie pe răpitor.

Criminlogul italian a analizat apelurile Alexandrei Măceşanu la 112 pentru HotNews.ro

”Dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? ... Aloo?”, i-a spus operatoarea de la 112 Alexandrei.

Potrivit Ursula Franco, cererea operatoarei de la 112 a fost una neaşteptată pentru că o persoană răpită ar putea să nu ştie locul unde a fost dusă. În plus, operatoarea nu a întreabat-o pe Alexandra dacă reuşeşte să dea un punct de reper, ci i-a dat un ordin: «dă-mi un punct de reper », în loc să o liniştească, dupa care a adăugat dezarmant: « cum crezi că te găsim? » un mod de exprimare care, ar fi putut creşte disperarea fetei. Ba mai mult, femeia nu a verificat în ce condiţie fizică era Alexandra, nu a întreabat-o dacă sângerează şi nici nu i-a cerut să îl descrie pe răpitor.

Discuția dintre Alexandra și operatoarea de la 112 a continuat:

Op. 112 (1): Ai fost violată?

A.M.: (plângând) Da, am fost violată!

Op. 112 (1): Da, rămâi la rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce ... cum te putem găsi!

Alexandra a furnizat câteva indicaţii legate de anumite locaţii, a spus că a fost legată la ochi după ce a trecut de un dig, că era închisă într-o cameră şi că nu vedea ce era afară. Copila le-a furnizat anchetatorilor un nume, care, deşi s-a dovedit a nu fi cel al răpitorului, cel puţin era al unei persoane care ar fi trebuit imediat interogată, potrivit criminologului din Italia, citat de a făcut pentru HotNews.ro.

Operatoarea ar fi trebuit să-i ceară Alexandrei Măceşanu să îl descrie pe sechestrator, cel puţin pentru a exclude că ar fi vorba despre Popescu Lucian Gabriel.

Copila continuă să spună "vă rog", în ciuda faptului că a fi ajutată este un drept al ei. Alexandra nu primeşte nicio vorbă de liniştire, deşi vocea era cea a unei minore disperate. Nu numai că adultul nu o linişteşte, ci dă dovadă de iritare. Este neaşteptat ca poliţistul să spună "Aaa, nu ştii nici asta", făcând-o responsabilă pe Alexandra, mai spune prestigiosul criminolog din Italia.

Ursula Franco a făcut o comparaţie între sistemul unic de urgenţă din România şi cel din Statele Unite ale Americii. Potrivit specialistului, peste Ocean, operatorii de la 911 sunt instruiţi după reguli de protocol stricte, reguli care le permit să facă diferenţa între un apel cu o cerere de ajutor serioasă şi o glumă. Mai mult, în cazuri de omucidere, chiar şi un apel de ajutor de câteva secunde, dacă are loc între autorul crimei şi un operator bine pregătit, poate deveni probă decisivă prin multitudinea de informaţii date de cel care sună ca să fie salvat.

