Criminologul Dan Antonescu, despre cazul Caracal: 'Eu am mari dubii. Dincă este un bolnav psihic, cu o inteligență sub medie, dar cu o viclenie nativă' (VIDEO)

Ipoteza ca Alexandra Măceşanu să fi fost arsă chiar în curtea lui Gheorghe Dincă naşte încă semne de întrebare din partea specialiştilor. Criminologul Dan Antonescu, invitat în platourile B1 TV, a spus că declaraţiile procurorilor DIICOT nu stau în picioare.

„Eu am dubii și am dreptul, în baza acestor dubii să îmi creez și eu ipotezele mele de lucru. Dacă acel corp a fost incinerat, era necesară o anume temperatură. Bijuteriile au fost găsite întregi”, a spus Antonescu.

Specialistul criminolog spune că procurorii DIICOT ar putea demonstra foarte uşor că au dreptate. Dacă au.

”Se ia un porc de la abator, de o greutate aproximativă cu cea a uneia dintre fete și individul acesta să facă el experimentul, cu tot ce a pus el acolo, să vedem dacă în două, trei, cinci ore, cât spune el că a ars, dacă se ajunge la stadiul de cenușă. Eu atunci o să fiu mulțumit”, a mai spus criminologul.

Şi nu este singurul semn de întrebare la care ancheta DIICOT nu are un răspuns plauzibil. Pavel Abraham, fost şef al Poliţiei Române, spune că Gheorghe Dincă a avut cel puţin un complice.

Cât despre modul în care Gheorghe Dincă îi plimbă cum vrea el pe anchetatori şi le oferă doar frânturi de informaţii şi acelea mincinoase, Dan Antonescu a spus:

”Din punctul meu de vedere, este un bolnav psihic. Nu își bate joc de Poliție, atât îl duce capul. Este un om cu o inteligență sub medie, dar cu o viclenie nativă, a animalului care trebuie să supraviețuiască și care și-a putut satisface niște instincte sexuale profitând de această meserie pe care a fost lăsat să o facă, taximetrist la negru. Cine i-a permis să facă asta? Cine permite multe chestii în zona respectivă și de ce?”

